Forspoken protagonista di una pubblicità diventata una fabbrica di esilaranti meme

Recentemente è stato pubblicato un nuovissimo trailer di Forspoken, il quale, attraverso la descrizione della protagonista, ci introduce nel mondo di gioco. Sofrtunatamente lo spot è stato criticato dai fan ed è diventato istantaneamente oggetto di meme.

Su Twitter si sono susseguite diverse finte pubblicità per Bloodborne, Undertale, Doom e addirittura Metal Gear Solid sulla falsa riga dello spot di Forspoken. Il più divertente però è senza dubbio un trailer completo realizzato per Tony Hawk Pro Skater 1+2 che è stato pubblicato online dall'utente di Twitter Bobvids.

Originariamente previsto per una data di uscita dell'11 ottobre, Square Enix ha annunciato che il titolo sarebbe stato posticipato all'inizio del prossimo anno. Qui di seguito potete visionare alcuni di questi divertentissimi meme che sono stati pubblicati dagli utenti Twitter.

