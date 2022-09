Forspoken e la durata della campagna svelata dal co-director

Forspoken è uno dei prossimi grandi sforzi di Square Enix e, secondo le ultime informazioni, possiamo aspettarci oltre 40 ore di gioco se vogliamo esplorare completamente il titolo.

Secondo il sito 3DJuegos dalla Spagna, Takeshi Terada, co-direttore di Forspoken, ha affermato che l'esperienza dura oltre 30 ore e se ci si concentra esclusivamente sulla campagna principale, ma è possibile arrivare fino a 40 ore se ci si mette ad esplorare il resto.

Nella sua conversazione con il sito spagnolo, Terada ha rivelato che capire come uscire da Athia e tornare a casa potrebbe volerci oltre 40 ore di gioco, ma parla anche di come godersi un finale soddisfacente. Terada non ha condiviso dettagli specifici, ma ha affermato che una volta terminata la campagna principale di Forspoken, ci saranno attività secondarie come nuove missioni e più dungeon da esplorare.

Forspoken arriverà su PC e PS5 il 24 gennaio, ma a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: GamingBolt