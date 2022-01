Ghostwire Tokyo spunta la data di uscita dell'esclusiva console PlayStation del team di Mikami

Sony ha rivelato la finestra di lancio di Ghostwire: Tokyo circa un anno fa, ma da allora il gioco d'azione è stato rinviato. Da qualche tempo il titolo ha una finestra di uscita vaga e ampia nel 2022, ma un errore di PlayStation potrebbe aver svelato la data di uscita precisa.

Come notato MP1st, Ghostwire: Tokyo sarebbe stato elencato con la data di uscita del 24 marzo. La sua pagina su PlayStation non include più questa data, ma MP1st è stato in grado di acquisire uno screenshot prima della rimozione.

Sebbene questa data non sia ufficiale, ovviamente, è in linea con altre notizie recenti su Ghostwire: Tokyo. Di recente il titolo è stato classificato in Corea, suggerendo una data di uscita in arrivo relativamente presto: i lanci di giochi spesso seguono le classificazioni ufficiali.

Ghostwire: Tokyo sarà ancora un'esclusiva console PlayStation 5 a tempo quando arriverà. Microsoft non ha cambiato i piani quando ha acquisito Bethesda e ZeniMax Media, quindi i giocatori Xbox dovranno aspettare a meno che non prevedano di acquistare la versione per PC.

Lo sviluppatore Tango Gameworks sta già lavorando a un nuovo gioco nel frattempo. Sebbene il prossimo titolo sarà sotto il comando di Xbox, il fatto che sia in fase di sviluppo suggerisce che Ghostwire: Tokyo si stia avvicinando alla fine del proprio ciclo di sviluppo.

