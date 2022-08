Ghostwire Tokyo e The Evil Within? Shinji Mikami di Tango Gameworks pensa a un nuovo gioco e allo sviluppo sostenibile

Shinji Mikami ha diretto grandi titoli, uno dei quali è Resident Evil 4 e anche The Evil Within. Ora attraverso una nuova intervista ha espresso due dei suoi desideri più profondi; uno è tornare a ciò che sa fare meglio e un altro è cambiare per sempre la cultura dello sviluppo dei videogiochi e adattarla alla sostenibilità.

Mikami ha parlato con Jun Takeuchi sul canale YouTube ufficiale di Biohazard e ha indicato di voler realizzare un altro videogioco con lo studio da lui fondato diversi anni fa, Tango Gameworks. Un gioco personale che fa per lui, rivela il manager. L'altro è un po' più ambizioso poiché non dipende da lui, dal momento che intende realizzare giochi in modo sostenibile e che anche l'industria si adatti ad esso.

Mikami rivela quanto segue sulla sua idea ambiziosa: "Volevo creare un nuovo tipo di gioco per le giovani generazioni di sviluppatori con pratiche di sviluppo sostenibile". Il director fa riferimento all'Obiettivo 8 del piano delle Nazioni Unite relativo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile il cui scopo è "promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti".

"Voglio creare giochi di sviluppo sostenibile. La cosa più importante è probabilmente l'accettazione della cultura dello sviluppo dei giochi. Cambiare la cultura è più difficile, ma io voglio provarci", afferma Mikami. Per farlo, è consapevole che è necessario “dare opportunità alle giovani generazioni”.

In una precedente intervista, Mikami ha espresso il suo desiderio di voler creare anche giochi oltre il genere horror.

Fonte: VGC