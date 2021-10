God of War: Ragnarok su PC come God of War? Il profilo di uno sviluppatore sembra confermarlo

Pochi giorni fa PlayStation ha annunciato l'arrivo di God of War 2018 su PC, provocando un'ondata di gioia tra gli utenti e diventando il gioco più venduto senza nemmeno essere ancora uscito. Ebbene, non abbiamo dovuto aspettare molto per iniziare a sentire un rumor riguardante il possibile arrivo del suo tanto atteso sequel, God of War: Ragnarok, su PC.

Da quando il primo trailer di Ragnarok è stato mostrato nell'ultimo State of Play, Kratos e Atreus sono i principali argomenti dei fan. Recentemente abbiamo scoperto che il porting per PC di God of War è sviluppato da Jetpack Interactive, sotto la supervisione di Sony Santa Monica. Questa informazione ci porta alla notizia di oggi, dal momento che alcuni utenti hanno iniziato a informarsi con l'intenzione di scoprire maggiori dettagli dello studio che si occupa del porting.

A quanto pare, queste "indagini" hanno portato un utente a visitare il profilo LinkedIn di uno degli sviluppatori di Jetpack Interactive. Il profilo ha al suo interno un dettaglio importante, visto che lo sviluppatore sembra stia lavorando a God of War: Ragnarok. Questo può essere un indizio molto importante perché fa pensare che il porting del sequel già in lavorazione, ma considerando che non è ancora uscito su PS5 o PS4, meglio essere cauti visto che potrebbe semplicemente essere un errore dello sviluppatore.

So what do you make of this? pic.twitter.com/a6WIdYL5Go — Nasser (@SolidNSnake1985) October 25, 2021

Guardando le ultime versioni per PC di giochi esclusivi PlayStation, una versione di God of War: Ragnarok su PC non sarebbe strana. Tuttavia può risultare strano il fatto che stiano già lavorando al porting, dato che il gioco non è ancora uscito su console. Ad ogni modo per adesso si tratta ovviamente di semplici rumor.

