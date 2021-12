God of War: Ragnarok è già giocabile dall'inizio alla fine? Lo suggerisce la classificazione in Arabia Saudita

Dopo il leak che ha fissato la possibile data di uscita di God of War: Ragnarok al 30 settembre 2022, sono emersi nuovi rumor sull'attesissima esclusiva PlayStation.

A quanto pare, il nuovo God of War sarebbe già giocabile dall'inizio alla fine e, questo, è stato suggerito dalla recente classificazione del gioco in Arabia Saudita.

In sostanza, per classificare il titolo "+18" la Saudi Arabian Age Commission deve aver visionato i contenuti di God of War: Ragnarok. Questo potrebbe significare che l'atteso sequel è attualmente finito e che Santa Monica userà il tempo a disposizione per perfezionare il suo gioco.

In precedenza, abbiamo appreso che il rinvio al 2022 di God of War: Ragnarok è stato causato dalle condizioni di salute di Christopher Judge, la voce dietro Kratos in God of War del 2018.

Vi ricordiamo che God of War: Ragnarok non sarà un'esclusiva PS5, poiché il titolo è previsto anche per PS4.

Fonte: Rampaga.