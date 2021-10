God of War Ragnarok festeggia Halloween! Pronti a intagliare zucche a tema Kratos e Atreus?

Nell'attesa di mettere le mani su God of War Ragnarok, che uscirà il prossimo anno, Sony Santa Monica consiglia ai fan di festeggiare Halloween in un modo un po' particolare. L'account Twitter dello studio ha pubblicato tre stencil dedicati a Kratos e Atreus da utilizzare per intagliare una zucca.

I tre stencil mostrano Atreus, Kratos e un mix con i volti di padre e figlio. Sono scaricabili in formato PDF e sotto ad ogni stencil sono disponibili tutte le istruzioni, perciò è molto difficile sbagliare.

Proprio pochissimi giorni fa Sony Santa Monica ha annunciato che God of War del 2018 arriverà su PC il prossimo anno ed esattamente il 24 gennaio 2022, un altro regalo gradito per i giocatori di questa piattaforma. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet che contiene il link per scaricare il file.

Carving some pumpkins? Make sure you grab our official God of War stencils here!



? https://t.co/9shia7KUG3 pic.twitter.com/TY19rqNndP — Santa Monica Studio ? God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

God of War Ragnarok sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo anno. Attualmente non c'è ancora una data di uscita ufficiale.