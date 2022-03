God of War Ragnarok uscirà nel 2022, Sony Santa Monica ribadisce nessun rinvio

God of War Ragnarok è il gioco PlayStation più atteso e il blockbuster di cui Sony ha bisogno per continuare a rafforzare PS5 e PS4 in questo periodo. Sappiamo come in soli tre mesi PS5 e PS4 hanno accumulato una quantità incredibile di giochi: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo e Sifu.

Le cose sono molto più calme per ora e dopo l'abbuffata di febbraio e marzo, i mesi primaverili ed estivi e oltre sembrano piuttosto tranquilli quando si tratta di uscite, specialmente dopo i rinvii di Forspoken, Suicide Squad: Kill the Justice League o Hogwarts Legacy (questi due saranno disponibili anche su altre piattaforme). God of War Ragnarok è la grande scommessa di Sony per il resto del 2022, ma guardando il quadro generale, molti non sarebbero sorpresi se fosse rinviato.

Per adesso la data confermata è ancora quest'anno, e sebbene Sony non abbia commentato ufficialmente la questione, un rappresentante di Sony Santa Monica lo ha fatto personalmente. Il Community Manager dello studio di sviluppo di God of War Sony Santa Monica, che si firma su Twitter come Blue Owlz: Medic, ha affermato in un semplice tweet che il gioco è ancora previsto per l'uscita quest'anno.

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ?? (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare ufficialmente di God of War Ragnarok è stato all'evento PlayStation nel settembre 2021, dove è stata annunciata una finestra di lancio del 2022.

