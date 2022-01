Hitman Trilogy ha una data di uscita su PC e console e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass

Hitman Trilogy, che include i tre giochi della serie World of Assassination, arriverà su Xbox Game Pass il 20 gennaio, lo ha annunciato oggi IO Interactive come parte della rivelazione dell'anno 2 della società.

Hitman Trilogy sarà disponibile anche in digitale per l'acquisto diretto il 20 gennaio per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store e Steam. "Siamo entusiasti di accogliere un'ondata di nuovi giocatori per godersi l'intera trilogia attraverso nuove piattaforme e servizi", ha detto IO in un post.

"Ora che la trilogia è completa, siamo entusiasti di svelare Hitman Trilogy come un modo per i nuovi giocatori di iniziare World of Assassination. Questa raccolta riunisce Hitman, Hitman 2 e Hitman 3 in un unico pacchetto, rendendo è più facile che mai muovere i primi passi per diventare l'Agente 47", ha aggiunto lo sviluppatore.

HITMAN Trilogy includes all three games from the World of Assassination. Available digitally on January 20 for PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S and Epic Games Store. As well as Steam and Xbox Game Pass.



Watch the full @HITMAN 3 Year 2 reveal here: https://t.co/1SODjYBTQC pic.twitter.com/0o4gvAj7WK — IO Interactive (@IOInteractive) January 13, 2022

Lo studio ha grandi piani per supportare il gioco con miglioramenti tecnici, Hitman VR su PC e una nuova modalità per giocatore singolo chiamata Hitman Freelancer, tra le altre cose. Non solo, ma il team come sappiamo sta lavorando ad un gioco su James Bond che però non ha ancora dettagli.

Fonte: Pure Xbox