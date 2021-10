Kirby e la Terra Perduta potrebbe avere una modalità online secondo il rating board

Secondo una recente valutazione di un sito australiano, Kirby e la Terra Perduta potrebbe contenere al suo interno alcuni elementi online. Annunciato durante il Nintendo Direct di settembre, Kirby e la Terra Perduta è il primo gioco ad essere lanciato dopo Kirby Star Allies del 2018.

Il platform 3D dovrebbe uscire nella primavera del 2022, pertanto ci sono già diversi siti che hanno iniziato a stilare le valutazioni per questo gioco. Tra questi c'è appunto il sito web Australian Classification, che ha classificato il titolo con un rating che include "temi fantasy e violenza" ma soprattutto "interattività online".

L'ultima parte potrebbe voler dire molte cose, pertanto è possibile che si riferisca ad una sorta di elemento cooperativo online o comunque una modalità online. Per adesso quindi sono solo ipotesi dato che è stato mostrato solamente un trailer per questo titolo, senza ulteriori dettagli su ciò che i giocatori troveranno.

Attualmente Kirby e la Terra Perduta non ha ancora una data di uscita ufficiale ma sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.

Fonte: GamesRadar