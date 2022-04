Kirby è il primo personaggio Nintendo a ricevere un Grammy

La musica è una parte fondamentale dei videogiochi, poiché riesce ad immergere il giocatore ancora più profondamente nel mondo di gioco.

Ora l'eccellenza nella musica dei videogiochi è stata riconosciuta ai Grammy Awards 2022, ovvvero i premi che vengono assegnati al meglio della musica mondiale. Nello specifico, un Grammy è stato assegnato all'arrangiamento di un pezzo di Kirby Superstar, Meta Knight's Revenge.

Charlie Rosen e Jake Silverman hanno ricevuto il Grammy nella categoria Miglior Arrangiamento, Strumentale o A Cappella, per la loro interpretazione di Meta Knight's Revenge, eseguita dalla band jazz di cover di videogiochi, The 8-Bit Big Band. Il pezzo strumentale, appartenente al classico SNES, Kirby Superstar, del 1996, ha ricevuto un trattamento jazz. Qui di seguito potete ascoltare il brano che ha vinto questo Grammy.

Il premio non poteva arrivare in un momento migliore, visto che ora fa parte delle celebrazioni per l'anniversario del personaggio creato da Masahiro Sakurai. Il premio coincide anche con l'uscita del tanto atteso Kirby e la Terra Perduta, il primo vero gioco in 3D di Kirby, e l'ultimo titolo della sua formazione principale, tanto atteso da anni.

Fonte: Kotaku