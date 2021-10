Marvel's Guardians of the Galaxy conferma Adam Warlock e sarà un personaggio chiave

Eidos-Montréal ha confermato che Marvel's Guardians of the Galaxy avrà Adam Warlock come "personaggio chiave".

In un breve teaser condiviso dall'account Twitter ufficiale del gioco, potete vedere Adam Warlock - originariamente conosciuto come Him o semplicemente Adam - camminare in un ambiente alieno.

Eidos-Montréal ha chiarito che Adam Warlock sarà un "personaggio chiave" nel gioco e non un personaggio secondario minore. Detto questo, vale la pena chiarire ancora una volta che Star-Lord sarà l'unico personaggio giocabile, quindi non aspettatevi di prendere il controllo di Adam Warlock.

Please welcome to the stage? ADAM WARLOCK ?



Friend, enemy or frenemy? ? #GOTGgame #YouGotThis pic.twitter.com/t6renpnqlf — Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) October 13, 2021

Questa notizia arriva appena un giorno dopo che Will Poulter (The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, Black Mirror: Bandersnatch, Midsommar) è stato scelto per il ruolo di Adam Warlock nel prossimo film MCU Guardians of the Galaxy 3.

Marvel's Guardians of the Galaxy arriverà il 26 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e in versione cloud su Nintendo Switch.

Fonte: Gamesradar.