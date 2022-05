Marvel's Avengers e Guardians of the Galaxy dal futuro incerto? Tutto nelle mani di Disney

Pochi giorni fa, il gruppo Embracer ha acquistato gli studi e i marchi occidentali di Square Enix, tra cui Tomb Raider. Inizialmente non era chiaro se Marvel's Avengers e Guardians of the Galaxy con licenza Marvel facessero parte dell'accordo. Ora il capo dell'azienda ne ha parlato durante una conference call.

I giochi di supereroi, realizzate da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, sono state poste in discussione durante una recente conference call con investitori, analisti e giornalisti. "Tutti i giochi realizzati da questi studi fanno parte della transazione. Tuttavia, per completare l'acquisto sono necessarie alcune approvazioni rilasciate da società esterne. Queste entità possono includere i giochi con licenza menzionati", ha affermato in risposta Lars Wingefors, CEO del gruppo Embracer.

Ciò cosa significa? Che Disney deve approvare il passaggio di consegne da parte di Square Enix della licenza dei giochi Marvel, il che sembra una mossa ovvia. La società possiede i diritti di Iron Man, Thor e altri eroi.

Il manager è convinto che il contratto con Square Enix non sarà bocciato da nessun partner commerciale, anche se sottolinea che si devono attendere decisioni specifiche.

