Metal Gear Solid 3 Remake sei tu? Virtuos lavora a un remake di un misterioso action adventure AAA

Un recente report affermava che Konami aveva dato il via libera a un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater che, secondo quanto riferito, è in sviluppo presso lo studio specializzato in porting Virtuos.

Ora, nuovi sviluppi hanno forse dato ulteriore credito a questi rumor.

Come notato da @FaizShaikh7681 su Twitter, la pagina LinkedIn di un ex dipendente suggerisce che lo studio sta effettivamente lavorando a un progetto del genere. Zhiyang Li, che è stato Lead Software Engineer presso Virtuos fino al giugno 2019, afferma sulla sua pagina LinkedIn che presso lo studio ha lavorato a un "remake di un gioco di azione-avventura AAA non annunciato".

Mentre i dettagli sul progetto stesso sono ovviamente scarsi, si menziona il supporto 4K su tutte le piattaforme.

So Virtuos Studios Working on Remake According to this LinkedIn Profile, Probably Metal Gear Solid 3... Previously It's been reported by @AndyPlaytonic.

- AAA Action Adventure Remake

- Looks like Ground up Remake

- 4k For Certain Platform@bogorad222 pic.twitter.com/HpAUk0PgkT — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 10, 2021

Il report di cui sopra menzionava che Konami annuncerà molti dei suoi revival, che presumibilmente includeranno anche un gioco Castlevania sviluppato internamente e il progetto Silent Hill di cui si parla da tempo nel 2022, quindi dovremmo sapere abbastanza presto a cosa sta lavorando Virtuos. Tuttavia, quanto è emerso è in linea con i report su Metal Gear Solid 3, quindi i fan della serie hanno motivo di essere ottimisti.

