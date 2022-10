Metal Gear Solid 3 Remake: Annuncio in arrivo?

Da tempo circolano rumor su di un remake di Metal Gear Solid 3 realizzato dagli sviluppatori di Virtuos Studio. Tali rumor ora sarebbero stati giustificati dalla stessa azienda, che ha prima pubblicato e poi rimosso un misterioso teaser su YouTube che nasconderebbe un messaggio che suggerisce un annuncio ufficiale durante i prossimi The Game Awards 2022.

La clip è stata recuperata e poi ripubblicata su Twitter da un utente chiamato Zonex. Come possiamo notare si vede una foresta simile a quella di Tselinoyarsk presente in Metal Gear Solid 3, per poi vedere lo schermo sfumare verso il nero e comparire una riproduzione di un codice morse.

A new one here.

sounds like a frequency.

morse code maybe ? #thegameawards hinting at something. pic.twitter.com/jaJhkz4Kop — ZONEX (@zxSOLIDxSNAKEzx) October 28, 2022

Decodificando il messaggio si ottiene come risultato “1964 December 8 2022” ed è qui che forse si nasconde la verità sul teaser, infatti il 1964 è l’anno in cui si svolge l’operazione Snake Eater del gioco, mentre l’8 Dicembre sarà il giorno in cui si terranno i The Game Award 2022. Da qui la teoria che sarà proprio durante l’evento che avverrà la presentazione del remake del gioco.

This is the message, I've just decoded it by using a webapp

December 8th 👀 pic.twitter.com/TIXQ04riNB — GGFTL (@GGFTL1) October 28, 2022

Ovviamente si tratta di speculazioni da prendere con le dovute pinze, ma sarebbe davvero affascinante poter gustarci Metal Gear Solid 3 con grafica e anche gameplay rinnovato.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

