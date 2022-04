Metal Gear Solid 3: scoperto un glitch che permette di superare la famosa "scalata" e che fa infuriare molti fan

Metal Gear Solid 3: Snake Eater è uno dei capolavori assoluti di Hideo Kojima, un titolo che stravolge il punto di vista dell'appassionato con un sorprendente cambio di protagonista. Il terzo capitolo è strapieno di momenti iconici e chicche di gameplay che sono Kojima è riuscito a creare, ma vi è una sezione che a un primo sguardo, può risultare "strana".

Ne parliamo perché in questi giorni è stato scoperto un glitch in grado di eliminare questa parte, una lunga scalata che Snake è costretto a intraprendere per raggiungere la base montana di Krasnogorje. Per "lunga" si intende quasi infinita, una sezione però accompagnata dal tema principale del gioco e che ha una doppia funzione.

New MGS3 glitch, ladder skip pic.twitter.com/iyJqvP5Gma — apel (@apel__) April 12, 2022

Da un lato, la lunga scalinata permette un comodo caricamento dell'ampia area successiva ma dall'altro, ancor più importante, ha fini narrativi. Quello che potrebbe sembrare un grande tempo morto, in realtà rappresenta la presa di coscienza del protagonista sugli eventi accaduti, tra traumatici tradimenti e una situazione che porterebbe il mondo a una guerra nucleare.

Tagliarla via dunque, non è una cosa da prendere alla leggera, tanto che su ResetEra si grida alla blasfemia. certo, per gli speedrunner è una manna.

