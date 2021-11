Microsoft Flight Simulator incontra Boeing con un controller Xbox impressionante (e costoso)

Microsoft Flight Simulator è un successo, ma, fino ad ora, i fan erano molto limitati nei controller con cui potevano giocare su console. Ciò cambierà entro la fine dell'anno, poiché il produttore Thrustmaster ha annunciato che il suo nuovo controller TCA Yoke Boeing Edition è disponibile per il preordine.

Il controller dovrebbe arrivare entro il 23 dicembre, il che significa che i giocatori Xbox dovrebbero essere in grado di giocarci prima di Natale.

TCA Yoke Boeing Edition è una replica uno a uno della postazione di controllo di un Boeing 787. Laddove altri dispositivi si basano su un albero in acciaio inossidabile nel cruscotto, questo dispositivo oscilla avanti e indietro su un perno per controllare il beccheggio dell'aereo, proprio come fa un aereo Boeing. È anche codificato con i pulsanti Xbox necessari, il che dovrebbe rendere più facile imparare a usarlo su console. C'è anche un jack audio da 3,5 mm integrato.

Thrustmaster è andata oltre, creando i comandi necessari per far volare anche i più grandi aerei di linea in Flight Simulator, con controllo indipendente di tutti e quattro i motori.

Tutto questo ha un prezzo piuttosto alto, tuttavia. Il TCA Boeing Edition costerà $499,99. I preordini sono già aperti con la distribuzione prevista entro Natale. Un quadrante dell'acceleratore aggiuntivo costerà $149,99. Il controller (yoke) da solo (che include anche cursori per fungere da acceleratore) costerà $399,99 e non sarà in pre-order fino all'inizio del 2022.

Fonte: Polygon.