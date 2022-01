NORCO, l'affascinante avventura sci-fi Southern Gothic ha una data di uscita e una demo

NORCO è un nuovo titolo punta e clicca dalle tinte gotiche sviluppato da Geography of Robots e pubblicato da Raw Fury. Ora il misterioso gioco ha finalmente una data di uscita ed una versione di prova gratuita su Steam. Sarete infatti in grado di addentrarvi nel particolare mondo di NORCO a partire dal 24 marzo.

NORCO è un'avventura sci-fi dalle tinte gotiche che immerge il giocatore nei sobborghi e nelle verdeggianti paludi industriali dell'entroterra petrolchimico della Louisiana. Vostro fratello Blake è scomparso all'indomani della morte di vostra madre. Nella speranza di trovarlo, dovrete seguire un cyborg della sicurezza fuggitivo attraverso le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans.

La pixel art pittorica e cinematografica di NORCO trascina il giocatore nel suo mondo fantascientifico quotidiano di paludi in via di estinzione, raffinerie di petrolio labirintiche e altri paesaggi ispirati alla città titolare di NORCO, in Louisiana e in altre parti di New Orleans.

NORCO by @roboticgeo arrives in full on March 24th! You can however already enjoy the first act in the NORCO Act One demo! ?



All progress carried into the full game! ?

Steam: https://t.co/xOAon2bNVm

GOG: https://t.co/phzxQOt4Mz pic.twitter.com/SCIN7kds1N — Raw Fury (@RawFury) January 25, 2022

Come abbiamo detto su Steam è disponibile la versione demo del gioco.

Fonte: Eurogamer