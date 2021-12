The Legend of Zelda Breath of the Wild senza cel-shading? Ecco come sembrerebbe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild potrebbe non funzionare su hardware all'avanguardia, anche per gli standard del 2017, ma è comunque un videogioco dall'aspetto fenomenale e dimostra che la brillantezza estetica non deve sempre andare di pari passo con una grande grafica.

Il mix del gioco di vasti ambienti 3D e personaggi in cel-shading sono molto ben fatti, ma l'utente di Reddit MicroFlamer ha deciso di verificare come sarebbe se Nintendo avesse optato per l'approccio più tradizionale e non avesse incluso il cel-shading. I risultati sono lucidi e plastici, come ci si potrebbe aspettare, e richiamano alla mente le immagini simili a personaggi/giocattoli visti nel remake di Zelda: Link's Awakening.

Il post di MicroFlamer consiste in tre screenshot in-game incentrati principalmente su Link e Zelda presentati in uno stile grafico più simile a Unreal Engine. Sembra che tutte le altre caratteristiche visive del gioco, inclusa l'illuminazione ambientale, siano rimaste invariate in queste immagini.

Senza dubbio, questo piccolo esperimento mostra come una scelta visiva apparentemente piccola possa fare un'enorme differenza per l'aspetto generale di un gioco.

Fonte: ScreenRant