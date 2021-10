Xbox Series X/S esclusiva AAA in arrivo da Behaviour Interactive, team di Dead by Daylight?

Dead by Daylight è diventato un fenomeno negli ultimi anni all'interno del suo genere, a tal punto che le persone di Behaviour Interactive non solo hanno riempito il gioco di contenuti, ma hanno persino aggiornato il loro titolo per ottenere tutto il potenziale dalle console next-gen.

Tuttavia, sembra che le persone di questo studio non mirino solo a continuare a mantenere in vita il titolo multiplayer, poiché un nuovo rumor assicura che i creatori di Dead by Daylight starebbero sviluppando una nuova esclusiva Xbox Series X/S.

Un utente su Twitter ha pubblicato uno screenshot di un profilo LinkedIn di Jérôme Cyr, level designer presso Behaviour Interactive. Tenendo conto dei precedenti dello studio, è possibile che questa nuova esclusiva Xbox sviluppata dai creatori di Dead by Daylight abbia elementi visti nei loro lavori precedenti. Nel profilo del level designer possiamo vedere come il gioco verrà sviluppato sotto il motore grafico Unreal Engine 4.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per ora non c'è nulla di confermato su questa nuova esclusiva Xbox sviluppata da Behaviour Interactive pertanto dovremo aspettare i prossimi annunci.

Fonte: ComicBook