Outer Wilds, l'espansione Echoes of the Eye è disponibile e un trailer ne celebra l'uscita

A più di due anni dalla sua uscita, Outer Wilds ha un primo DLC, chiamato Echoes of the Eye. Outer Wilds è un meraviglioso gioco di esplorazione spaziale sviluppato da Mobius Digital: con il nuovo contenuto, Echoes of the Eye vi invita a indossare la vostra tuta da cosmonauta e a tornare nella vostra piccola navetta spaziale, per esplorare di nuovo il sistema solare in cerca di risposte.

"Una bizzarra e inspiegabile foto satellitare. Una nuova mostra che dà inizio all'ultimo viaggio nell'ignoto. È meglio sbrogliare la matassa, svelando i segreti più arcani del sistema solare, o certe conoscenze vanno lasciate sepolte? Sei la nuova recluta di Outer Wilds Ventures, il neonato programma spaziale a caccia di risposte in un sistema solare inconsueto e costantemente mutevole" recita la descrizione del gioco.

Ci troviamo di fronte quindi a nuove domande e misteri che dovranno essere risolti. Echoes of the Eye è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, ma attualmente non si sa se e quando l'espansione arriverà anche sulla console ibrida Nintendo Switch. Per l'occasione l'editore ha pubblicato un trailer di lancio che potete visionare di seguito.

Se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo di questa espansione, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt