Outer Wilds per PS5 e Xbox Series X/S ha una data di uscita

Annapurna Interactive è diventato uno dei principali editori di giochi indipendenti nell'industria dei giochi moderni. L'editore ha riscosso molto successo sin dalla sua fondazione nel 2016 pubblicando giochi indipendenti acclamati dalla critica come What Remains of Edith Finch e The Artful Escape.

Il 2022 è già stato un anno forte per Annapurna con Neon White e Stray, recentemente pubblicato, che hanno ricevuto un'accoglienza incredibile dai fan. Ora, il publisher attraverso un evento andato in onda ieri ha rivelato importanti aggiornamenti per Outer Wilds. Ebbene, il gioco arriverà su console next-gen PS5 e Xbox Series X/S.

Annapurna ha confermato che Outer Wilds riceverà un aggiornamento a 60 fps sia su Xbox Series X/S che su PlayStation 5 il 15 settembre. L'aggiornamento sarà gratuito per i giocatori che già possiedono il gioco su PS4 o Xbox One. Lo sviluppatore di Outer Wilds, Mobius Digital, ha anche rassicurato i fan sul fatto che una versione Switch del gioco è ancora in lavorazione, tuttavia durante la presentazione non è stata rivelata alcuna data di uscita.

Come abbiamo riportato ieri, anche un altro gioco ha ottenuto un update next-gen già disponibile, ovvero What Remains of Edith Finch.

