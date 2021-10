Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ora è senza 'Chaos' perché i meme non sono piaciuti a Square Enix

Durante il Tokyo Game Show che si è svolto la scorsa settimana, Square Enix ha mostrato un nuovo trailer di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il prequel della serie Final Fantasy. Ciò che hanno notato i fan tuttavia era la mancanza di Chaos, il nemico principale del gioco che era comparso moltissime volte nel primo trailer tanto da farlo diventare un vero e proprio meme.

Il protagonista di Stranger of Paradise sembra avere una vera e propria ossessione per questo nemico, tanto da nominarlo spesso nel trailer originariamente pubblicato da Square Enix. I fan hanno contato almeno otto riferimenti a Chaos in quei pochi secondi di video: va da sé che i giocatori hanno subito pubblicato una serie di meme che, a quanto pare, ha visto anche Square Enix.

Il team di sviluppo ha deciso quindi di rimuovere tutti i riferimenti a Chaos nel nuovo trailer mostrato al Tokyo Game Show, ma solo in quello inglese. Un utente Twitter ha infatti dichiarato che nella versione giapponese del trailer si parla ancora di Chaos, ma la localizzazione inglese invece include solo vaghe allusioni alla presenza del nemico. Il produttore di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha dichiarato in un'intervista in riferimento ai meme di Chaos: "Non pensavamo davvero che avrebbe causato una reazione simile ed è stata una cosa inaspettata. Ovviamente non è qualcosa di cui siamo contenti, ma ripensandoci potrebbe aver avuto un leggero impatto positivo dato che ha suscitato l'interesse delle persone".

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC il 18 marzo 2022. Una seconda demo è attualmente disponibile su console e sarà giocabile fino all'11 ottobre.

Fonte: Kotaku