Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: il DLC Trials of the Dragon King in un trailer tra nuove missioni, attività e altro

La prima delle tre espansioni previste per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin verrà lanciata tra meno di una settimana con Trials of the Dragon King e, in vista della sua imminente uscita, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer che fornisce dettagli sui nuovi contenuti che apporterà al gioco di ruolo d'azione.

L'aggiunta più importante sono, naturalmente, le nuove missioni della storia, che saranno accessibili dopo aver completato la storia principale, con una nuova trama incentrata su Dragon King Bahamut, sugli scontri contro i Guerrieri della Luce e altro ancora. Nel frattempo, sono stati aggiunti al gioco anche tre nuove attività. Si tratta di Pilgrim, Evoker e Summoner.

Gli Staves saranno disponibili come nuovo tipo di arma e, grazie alla loro lunghezza regolabile e agli ampi archi di attacco, forniranno strategie uniche in combattimento.

Saranno equipaggiabili degli accessori, ognuno dei quali offrirà effetti speciali e miglioramenti di stato unici. Infine, il contenuto scaricabile aggiungerà anche una nuova modalità ad alta difficoltà chiamata Bahamut, che sarà accessibile una volta terminato il gioco.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Trials of the Dragon King sarà lanciato il 20 luglio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.