Assassin's Creed Red avrà consulenti giapponesi per garantire autenticità e sensibilità culturale

Assassin's Creed arriverà finalmente nel Giappone feudale con Assassin's Creed Codename Red, uno dei nuovi giochi esclusivi di nuova generazione annunciati la scorsa settimana che darà il via al game-as-a-service di Assassin's Creed Infinity.

Dopo lo spin-off di Assassin's Creed Mirage, il prossimo gioco della serie "principale" sarà Assassin's Creed Codename Red, sviluppato dal team di Assassin's Creed Odyssey. Ma anche se il gioco è realizzato in Canada, Ubisoft si affida a consulenti giapponesi, così come ai membri dello studio Ubisoft in Giappone, per assicurarsi che il gioco sia autentico e culturalmente sensibile.

A confermarlo sono due fonti Ubisoft ad Axios. Il gioco ha sia consulenti esterni che la collaborazione dello studio Ubisoft in Giappone. Non si sa fino a che punto lo studio di Ubisoft in Giappone sia coinvolto in Project Red. Il coinvolgimento di occhi e mani esperti dovrebbe garantire che il gioco sia una fedele rappresentazione del Giappone medievale.

Per adesso non ci sono altre informazioni su questo gioco se non che avrà un mondo dinamico che si evolverà attorno al giocatore.

Fonte: GamesRadar