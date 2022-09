Assassin’s Creed Infinity racconterà il presente della saga

Ubisoft cambierà il modo di raccontare il presente nella saga di Assassin’s cred, togliendola dai giochi e facendone una parte di Infinity.

Questo è stato svelato durante la conferenza stampa che ha preceduto l’Ubisoft Foward, dove il vice-presidente esecutivo e produttore del gioco Marc-Alexis Côté ha spiegato ai giornalisti come la piattaforma/hub della serie sarà la nuova casa della storia nel presente di Assassin’s Creed.

Durante una intervista con IGN, è stato spiegato che Infinity sarà il perfetto punto di accesso nella storia della serie, e dove separeremo il passato dal presente dei giochi e renderla viva. Il lancio di Infinity e del primo gioco legato alla piattaforma, Codename Red, sarà quello che Ubisoft definisce il Period 3 della saga, dove il primo va a coprire i giochi che partono dal primo capitolo fino a Syndacate, mentre la seconda fase è legata agli RPG Origin, Odyssey e Valhalla. Questa nuova fase è stata pensata per essere un buon punto d’approccio per i nuovi giocatori, ed è per questo che si è scelto di divedere la storia dal presente. Ai giocatori sarà così consentito di tuffarsi nella storia senza interruzioni dal presente o senza il bisogno di consocere chi siano Desmond o Layla.

Fonte: IGN