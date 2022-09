Assassin's Creed Codename Red avrà 'un mondo dinamico che si evolve attorno al giocatore'

Nella serata di sabato Ubisoft ha delineato il futuro di Assassin's Creed. Non solo abbiamo potuto dare uno sguardo a Mirage, il prossimo capitolo della serie, ma la società ha annunciato anche altri titoli. Tra questi troviamo Assassin's Creed Codename Red, un gioco che sarà ambientato in Giappone. Ora, grazie ad una serie di interviste, sappiamo qualcosa di più su questo gioco.

Innanzitutto, come vi abbiamo riportato in una news precedente, Codename Red sarà supportato per molti anni con espansioni e contenuti. Non solo, ma a quanto pare il mondo sarà dinamico ed in continua evoluzione attorno al giocatore.

Durante un'intervista il vicepresidente e produttore esecutivo di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté ha dichiarato: "Una delle grandi cose che stiamo spingendo è avere un mondo più dinamico, un mondo che si evolve intorno al giocatore e vogliamo che tutto ciò che vede il giocatore si evolva mentre cammina attraverso questo ambiente, per migliorare la fedeltà delle esperienze che stiamo costruendo, spingendo ulteriormente i nostri sistemi di animazione per rendere il gioco più realistico che mai".

"Si è fatto molto per la fedeltà grafica. Alla gente piace confrontare gli screenshot, ma per me il futuro del settore non è guardare a quei render ancora, ma più il nostro ambiente diventa complesso, più diventa difficile per l'IA. Vogliamo che tutto sia ben integrato nell'ambiente, che l'ambiente diventi più difficile da navigare per i giocatori e per le IA. È qui che avere padronanza della nostra tecnologia ci aiuterà a differenziarci quando arriveremo su piattaforme di nuova generazione. Possiamo sfruttare il loro potere per creare ambienti che sembrino organici e naturali”.

Assassin's Creed Codename Red non ha ancora una data di uscita, ma seguirà Mirage.

Fonte: GamingBolt