Assassin's Creed Red già nei guai? Il capo del progetto accusato di abusi e alcuni sviluppatori non vorrebbero lavorare al gioco

Un dipendente membro di A Better Ubisoft ha dichiarato a TheGamer che alcuni sviluppatori di Ubisoft Quebec hanno chiesto di non lavorare ad Assassin's Creed Red a causa del direttore creativo Jonathan Dumont. Dumont è stato accusato di molestie nel 2020, in quanto avrebbe abusato verbalmente e fatto avances sessuali ai suoi colleghi, in particolare alle donne e ai nuovi assunti.

Il dipendente, che ha chiesto di rimanere anonimo, afferma che Dumont è stato responsabile dell'abbandono di Ubisoft da parte di molti sviluppatori, a causa dei suoi presunti sfoghi che hanno "creato un clima di paura".

"Dumont è stato il motivo per cui molti dei miei colleghi se ne sono andati", racconta il membro di A Better Ubisoft. "Sia per le avance sessuali, sia per le 'sminuizioni', sia per la paura di lui, sia per aver visto il suo comportamento quando era di cattivo umore. I suoi sfoghi hanno creato un clima di paura noto da anni all'interno dello studio e non si è riusciti ad agire per molto tempo".

La fonte riferisce anche che, sebbene Dumont si sia sforzato di "migliorarsi", le sue presunte azioni passate "sono ancora molto fresche nella mente di molti". Di conseguenza, "alcuni degli studios del Quebec hanno chiesto di non lavorare su Red a causa della sua posizione nel progetto".

Come gruppo, A Better Ubisoft ha recentemente rinnovato la sua campagna per affrontare i presunti abusi all'interno dell'azienda. Poco prima dell'Ubisoft Forward della scorsa settimana, ha criticato i progressi "penosamente lenti" compiuti per creare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. Hanno dichiarato di essere a conoscenza di "nove presunti abusatori ancora oggi impiegati presso Ubisoft". Oltre a Dumont, anche Marc-Alexis Cote rimane in Ubisoft come produttore esecutivo dell'intera serie di Assassin's Creed. Cote è stato accusato di essere a conoscenza degli abusi all'interno dell'azienda e di aver "consapevolmente favorito questa tossicità".

A Better Ubisoft è stata costituita in risposta ai continui scandali di abusi che hanno colpito l'azienda dal 2020. Tra i più importanti accusati c'è Ashraf Ismail, allora direttore creativo di Assassin's Creed Valhalla, che è stato licenziato da Ubisoft dopo un'indagine. L'ex CCO Serge Hascoët si è dimesso dopo essere stato accusato di molestie e cattiva condotta sessuale. Anche diversi dirigenti hanno lasciato l'azienda, avendo presumibilmente commesso abusi o contribuito a coprirli.

Nel luglio del 2021, una Better Ubisoft ha scritto una lettera aperta in cui esponeva le proprie richieste. La lettera è stata firmata da oltre 1.000 dipendenti attuali ed ex dipendenti.

In risposta a queste ultime notizie, Ubisoft ha fornito a TheGamer una dichiarazione del CEO Yves Guillemot. Il dirigente indica che personaggi come Dumont e Cote sono stati "scagionati dalle accuse o adeguatamente disciplinati" per il loro presunto comportamento.

"Ubisoft prende estremamente sul serio tutte le accuse", scrive Guillemot. "Sebbene non possa commentare casi specifici, posso assicurarvi che tutti i membri del team che sono stati citati in un report e che rimangono in Ubisoft sono stati sottoposti a una rigorosa revisione del caso e sono stati scagionati, oppure sono stati adeguatamente disciplinati e hanno ricevuto un piano d'azione personalizzato per sostenere e monitorare i loro progressi".

Fonte: Thegamer.