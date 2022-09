Assassin’s Creed: non tutti i prossimi giochi della saga dureranno 150 ore

I prossimi giochi della serie Assassin’s Creed avranno una durata variabile e non tutti seguiranno il modello di RPG open-world che ha caratterizzato la serie dal 2017 con Assassin’s Creed Origin.

Durante lo showcase di ieri, è stato annunciato che Mirage sarà simile ai primi capitoli della serie e sarà venduto ad un prezzo di 50 dollari per l’edizione standard. Durante una intervista a IGN, il vicepresidente e produttore esecutivo di Assassin’s Creed Marc-Alexis Côté ha spiegato che il prezzo riflette la portata del progetto

"È un progetto di Assassin's Creed più piccolo", ha detto Côté. "È stato concepito [e] costruito per celebrare il 15° anniversario. Ecco perché stiamo usando il nostro moderno motore Valhalla per costruire un gioco più piccolo che rende omaggio al nostro gioco originale concentrandosi maggiormente sullo stealth, sul combattimento ravvicinato, sul parkour e su una città più densa che torna alle nostre radici in Medio Oriente con Baghdad come fulcro".

Alla domanda se Mirage avrà una durata simile ai vecchi capitoli della serie, che duravano circa 15-20 ore per la storia principale, Côté ha risposto “Si, dovreste aspettarvi qualcosa di più simile ai nostri giochi originali”.

Ma sembra che Mirage non sarà una novità assoluta. Assassin’s Creed Infinity, la prossima piattaforma hub per la serie, è stata progettata per supportare una varietà di approcci su cui Ubisoft potrà lavorare. Mentre il primo gioco della piattaforma sarà codename Red, un grande open-world RPG ambientato nel Giappone feudale, non tutti i giochi del futuro della saga condivideranno questa formula

"Credo che l'approccio Infinity ci permetta di avere esperienze di dimensioni diverse", ha spiegato Côté. "Non tutto deve essere un RPG di 150 ore, giusto?".

Côté ha confermato che Codename Hexe, il secondo gioco per Infinity, non sarà un RPG. Anche se non ha detto quale sarà il genere e la durata di Hexe, sembra che Ubisoft voglia creare una varietà di tipi di gioco all'interno dell'universo di Assassin's Creed. Côté afferma che questo "porterà più diversità nei luoghi che sceglieremo di visitare e nel modo in cui sceglieremo di rappresentare quei periodi".

Le diverse durate dei giochi futuri porteranno anche a prezzature diverse, ovviamente. Quindi potremo ritrovare altri giochi da 50 euro o addirittura più economici.

"A volte ci saranno anche esperienze gratuite, che credo siano un ottimo modo per invogliare i giocatori a tornare", ha detto Côté. "Abbiamo avuto una grande esperienza con le ultime storie crossover per Assassin's Creed Odyssey. Ha riportato tantissimi giocatori in Odyssey. Ha fatto sì che molti giocatori interessati a Odyssey si interessassero a Valhalla, perché avevamo visto molti giocatori non passare da Odyssey a Valhalla, e questo ha suscitato il loro interesse e li ha fatti passare a un altro prodotto e tutto questo gratuitamente. Quindi penso che questo aspetto sarà in cima ai nostri pensieri mentre costruiamo Infinity".

Insomma, tantissima carne al fuoco per Ubisoft, che sta scomettendo il suo futuro su una delle colonne portanti della sua storia.

Fonte: IGN