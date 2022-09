Assassin's Creed Red viene già paragonato a Ghost of Tsushima

Ubisoft ha rivelato Assassin's Creed Codename Red durante lo scorso fine settimana e ci sono già paragoni con Ghost of Tsushima.

Con Codename Red, Ubisoft porta finalmente la sua serie storica in Giappone, un luogo che i giocatori volevano da tempo per Assassin's Creed. Ora, con il successo di Ghost of Tsushima del 2020, alcuni fan di AC stanno già facendo paragoni tra Codename Red e Tsushima.

Nel subreddit di Assassin's Creed, alcuni fan della serie hanno espresso commenti simili. Il consenso generale sembra essere che mentre i giocatori sono sempre stati - e sono tuttora - entusiasti di un gioco di Assassin's Creed ambientato in Giappone, Codename Red avrà il suo bel da fare sulla scia di Ghost of Tsushima di Sucker Punch.

Poi c'è la questione di come potrebbe essere Codename Red dal punto di vista del gameplay. Ghost of Tsushima permetteva ai giocatori di adottare un approccio più furtivo alle missioni, con il protagonista Jin Sakai che a volte metteva da parte la sua katana e optava per un pugnale e un arco per eliminare gli avversari in modo silenzioso senza allertare altri nemici.

Ubisoft: we will never make an assassin's creed set in Japan



*Ghost of Tsushima becomes a smash hit*



Ubisoft: pic.twitter.com/758W4bVvk7 — Gabriel Strange 🇨🇱 (commissions closed) (@Gabo_chen) September 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ubisoft: We're making an Assassin's Creed set in Japan!

Me: Great! Write it down and mail it to a time before Ghost of Tsushima, when I might have cared pic.twitter.com/t7FTro6Ah6 — Leo Salgado (@Leocolt_HPR) September 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

I still remember years ago when Ubisoft said they'll never make an Assassin's Creed game in Feudal Japan because it was "too cliché" even though the setting was perfect for it.



I wonder what changed their minds, totally not Ghosts of Tsushima being a success I bet. https://t.co/TXdmZSAx8a — Doomed Ramba Ral (@doomedspacemar1) September 10, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Assassin's Creed Mirage, il cui lancio è previsto per l'anno prossimo, è già stato annunciato come un ritorno ai fondamenti più furtivi del passato della serie. Se Codename Red seguirà questa strada, il nuovo gioco di Ubisoft potrebbe diventare molto simile a Ghost of Tsushima.

Fonte: Gamesradar.