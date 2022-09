BioShock 1, 2 e Infinite ricevono un aggiornamento a sorpresa su Steam

La serie BioShock, tornata in auge da qualche settimana a questa parte visto che ora il film per Netflix ha trovato il suo regista, ha ricevuto recentemente un aggiornamento su Steam. Ma qual è la novità?

Ebbene, l'aggiornamento apporta un miglioramento alla "quality of life" del gioco e ciò si traduce in un nuovissimo launcher che aggiunge la possibilità di "acquistare nuovi contenuti" mentre si gioca a BioShock Infinite. Forse com'era prevedibile, l'annuncio non è stato accolto in modo sorprendente dai fan. Molti stanno già segnalando che l'aggiornamento sta danneggiando le prestazioni del gioco e alcuni addirittura temono che l'aggiornamento lo renda incompatibile con Steam Deck.

Secondo altri utenti, l'aggiornamento non funziona nemmeno come previsto. "Non riesco nemmeno ad avviare il gioco perché Steam afferma che il programma di avvio non è nei file di gioco", dichiara un giocatore, che ha provato a scaricare il programma di avvio. "Si blocca costantemente e rende il titolo gioco ingiocabile. Grazie 2K", risponde un altro.

Attualmente non è chiaro perché 2K a distanza di anni abbia deciso di apportare una simile modifica, ma per ora la società non ha ancora detto nulla a riguardo.

