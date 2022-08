BioShock di Netflix: il film sarà diretto dal regista di Io Sono Leggenda

Netflix ha annunciato quest'anno di voler adattare l'acclamato sparatutto BioShock di Irrational Games in un film live-action. Ora, il servizio di streaming ha rivelato di essersi assicurato uno sceneggiatore e un regista per il progetto.

Quando a febbraio si è diffusa la notizia dell'adattamento di BioShock, non c'era molto altro oltre al fatto che il progetto era in sviluppo insieme al publisher Take-Two e a Vertigo Entertainment con l'obiettivo di trasformarlo in un universo cinematografico.

Ora, però, Netflix ha rivelato che due ruoli chiave del progetto sono stati assegnati, con Francis Lawrence che ha firmato per il ruolo di regista.

Lawrence - che in passato ha diretto film come Io sono leggenda, Constantine e Hunger Games: Catching Fire - lavorerà su una sceneggiatura di Michael Green, noto per il suo lavoro su Blade Runner 2049, Logan, Jungle Cruise e diversi episodi dell'adattamento di American Gods di Amazon.

Non si conosce ancora una data di uscita per l'adattamento di BioShock, con il servizio di streaming che si è limitato a dire che arriverà "presto".

BioShock è, naturalmente, solo uno dei tanti adattamenti di videogiochi in lavorazione presso Netflix, che ha anche confermato che la serie live-action Horizon Zero Dawn sarà sviluppata dal produttore esecutivo di Umbrella Academy Steve Blackman.

Fonte: Eurogamer.net.