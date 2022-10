Forza Horizon 4 stop alle vendite? Rispondono gli sviluppatori

Un community manager della serie Forza ha respinto le preoccupazioni sul potenziale ritiro di Forza Horizon 4 nei prossimi mesi.

In un thread del forum di Forza in cui si discuteva dello stato di "fine vita" di Horizon 4, il community manager T10ManteoMax ha detto quanto segue sul futuro del quarto gioco Forza Horizon di Playground: "Ciao a tutti, non c'è da preoccuparsi, non abbiamo in programma di rimuovere Forza Horizon 4 presto!".

I capitoli precedenti, come Forza Horizon 2 e 3, sono scomparsi dalle vetrine digitali circa quattro anni dopo il lancio; due anni dopo il rilascio dei rispettivi successori. Sembra che non sarà comunque il caso di Forza Horizon 4, poiché il suo periodo di "fine vita" sarebbe dovuto scadere il mese prossimo, circa quattro anni dopo il suo arrivo per la prima volta su Xbox One.

Lanciato per la prima volta nel 2018, Forza Horizon 4 è uno dei giochi più popolari e acclamati dalla critica del franchise. Il gioco è stato giocato da 24 milioni di giocatori dal suo lancio e ha ricevuto il premio Best Racing Game dai Game Critics Awards, The Game Awards 2018, Gamers Choice Awards, Tirtanium Awards e DICE Awards.

Ora per i giocatori è disponibile Forza Horizon 5 che recentemente ha ottenuto nuovi contenuti.

Fonte: GamesRadar