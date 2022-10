Forza Horizon 5 si aggiorna per il 10° anniversario, con nuove auto, eventi e soprattutto l'Origins Story

Sono passati dieci anni da quando Forza Horizon ha mosso i primi passi, rivoluzionando i racing game di stampo arcade, lungo cinque capitoli ambientati in diverse zone del mondo. Ci troviamo in Messico adesso, con un Forza Horizon 5 riconosciuto come uno dei migliori titoli degli ultimi anni e che tra pochi giorni si aggiornerà, con un update molto atteso.

Come annunciato precedentemente infatti, Forza Horizon 5 farà in modo di ripercorrere la storia del brand con eventi chiamati Horizon Origins Story. Nell'aggiornamento dell'11 ottobre si potranno sbloccare anche auto iconiche della serie, come Dodge SRT Viper GTS del 2013, proprio in versione Anniversary Edition.

Ma vi saranno altre nuove auto, come la Ford Mustang Mach 1, Honda Civic CRX Mugen, Toyota Celica SS-I e Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV. Oltre tutto ciò, vi sarà anche il ritorno delle Midnight Battles e una nuova stazione radiofonica Horizon Mixtape.

Questo aggiornamento comporterà anche miglioramenti generali alla stabilità del titolo, con tutti i dettagli disponibili alla fonte.

