Gamescom 2022 guida al calendario: date e orari di tutte le conferenze e degli eventi

La Gamescom ritorna in presenza nel 2022.

Per chi non fosse in grado di andare fisicamente a Colonia, come negli anni scorsi ci sarà un buon numero di eventi trasmessi in streaming da seguire comodamente da casa.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, lo scenario non sarà molto diverso da quello dell’anno scorso: ci sarà uno streaming in evidenza presentato da Geoff Keighley, uno showcase Xbox, un reveal di Destiny 2 e un Future Games Show.

Se avete seguito la nostra Guida agli eventi della Gamescom degli scorsi anni, oltre alle date e agli orari degli eventi saprete vi forniamo anche una lettura di contorno che vi consenta di sapere in anticipo cosa aspettarvi, ma come sempre ci sarà anche una certa imprevedibilità data dal fattore sorpresa.

Il trailer della Gamescom 2022: siamo tornati!

Gamescom 2022: il calendario delle conferenze

Se volete sintonizzarvi per i più grandi eventi dello show, allora assicuratevi di non mancare l’appuntamento di mardedì con la Opening Night Live. A parte questo, ci sarà qualcosa in programma per ogni giorno della della settimana fino al weekend.

Martedì si terrà la serata di apertura della Gamescom.

Ecco tutti gli eventi live in programma, lo specchietto da di cui prendere nota:

Calendario Gamescom 2022 Data della Conferenza (UK) Orario UK (BST) Orario Italiano (CEST) Orario East Coast US (EDT) Orario West Coast US (PDT) Destiny 2 Showcase Martedì 23 agosto 17:00 18:00 12:00 09:00 Opening Night Live Martedì 23 agosto 19:00 20:00 14:00 11:00 Future Games Show Mercoledì 24 agosto 19:00 20:00 14:00 11:00 Conferenza Xbox Gamescom 2022 Giovedì 25 agosto 13:00 14:00 08:00 05:00 Awesome Indies showcase Venerdì 26 agosto 16:30 17:30 11:30 08:30 EEK3 2022 Venerdì 26 agosto 23:00 00:00 (Sabato) 18:00 15:00

Uno ad uno, ecco i principali live streaming da seguire durante la settimana della Gamescom:

Destiny 2 Showcase l’orario di martedì 24 agosto

UK: 5pm (BST)

5pm (BST) Italia: 18:00 (CEST)

18:00 (CEST) East Coast US: 12pm (EDT)

12pm (EDT) West Coast US: 9am (PDT)

L’evento streaming di Bungie darà il via non ufficiale alla settimana di eventi della Gamescom. Scopriremo cosa ci sarà di nuovo in Destiny 2.

L’argomento principale sarà il reveal della nuova espansione intitolata Lightfall, che dalle notizie trapelate pare si concentrerà su una nuova minaccia, The Witness.

Ci aspettiamo anche di sapere come Bungie intenda tenere impegnati i giocatori fino al lancio dell’espansione, quindi anche i contenuti della Stagione 18 d’immediata release.

Infine, dovete sapere che ci sarà un pre-show che inizierà un’ora prima, i cui dettagli devono ancora essere confermati.

Il trailer del prossimo capitolo di Destiny 2

Gamescom 2022 opening night live – l’orario di martedì 23 agosto

UK: 7pm (BST)

7pm (BST) Italia: 18:00 (CEST)

18:00 (CEST) East Coast US: 2pm (EDT)

2pm (EDT) West Coast US: 11am (PDT)

Il programma della Opening Night Live della Gamescom 2022 sarà incentrato nella presentazione di oltre 30 giochi, spalmati nel corso di due ore. La serata sarà presentata dall’uomo dei The Game Awards, Geoff Keighley.

I giochi confermati per la presentazione includono un ulteriore sguardo a Hogwarts Legacy, un nuovo gameplay di The Callisto Protocol, The Expanse: A Telltale's Story, Goat Simulator 3, High on Life di Justin Roiland, nuovi trailer di Sonic Frontiers e Return to Monkey Island. Ci sarà anche l’annuncio di un nuovo gioco strategico sci-fi da parte di Unknown Worlds.

Al momento non c’è alcun indizio di un pre-show, quindi conviene sintonizzarsi all’orario indicato sopra.

Future Games Show – l’orario di venerdì 24 agosto

UK: 7pm (BST)

7pm (BST) Italia: 20:00 (CEST)

20:00 (CEST) East Coast US: 2pm (EDT)

2pm (EDT) West Coast US: 11am (PDT)

Presentato dai doppiatori di God of War Christopher Judge e Danielle Bisutti, il Future Games Show ritorna nuovamente alla Gamescom per mostrare oltre 50 giochi su PC e console.

Cosa dovremo aspettarci? Sappiamo che ci saranno contenuti esclusivi per Goat Simulator 3 e ulteriori focus su The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me e Layers of Fears, ma anche panoramiche su Deliver Us Mars, A Little to the Left, The Last Case of Benedict Fox, Stray Blade e The Chant.

Conferenza Xbox alla Gamescom 2022 – l’orario di giovedì 25 agosto

UK: dall’1pm alle 7pm (BST)

dall’1pm alle 7pm (BST) Italia: dalle 14:00 alle 20:00 (CEST)

dalle 14:00 alle 20:00 (CEST) East Coast US: dalle 8am alle 2pm (EDT)

dalle 8am alle 2pm (EDT) West Coast US: dalle 5am alle 11am (PDT)

Avremo ben sei ore di streaming dedicate ai più importanti giochi in arrivo su Xbox il prossimo anno.

A seguire, ciò che dovremo aspetarci da Microsoft, con nuovi gameplay e interviste agli sviluppatori per determinati titoli:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios, Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires IV (Relic Entertainment, World’s Edge / Xbox Game Studios)

Potrebbero esserci ulteriori sorprese, ma meglio non farsi troppe aspettative.

Awesome Indies showcase – l’orario di venerdì 26 agosto

UK: 4:30pm (BST)

4:30pm (BST) Italia: 17:30 (CEST)

17:30 (CEST) East Coast US: 11:30am (EDT)

11:30am (EDT) West Coast US: 8:30am (PDT)

Viene riproposto ancora una volta questo evento di presentazione di titoli indie alla Gamescom, creato in collaborazione con IGN.

Se sarà trasmesso dalle sale di Koelnmesse a Colonia o da Venice Beach a Los Angeles è ancora da vedere, ma ci aspettiamo che oltre 40 giochi verranno mostrati, con trailer e gameplay esclusivi, con una formula unica.

Ecco la presentazione dello scorso anno, così da aiutarvi a farvi un’idea di cosa aspettarvi:

EEK3 2022 showcase – l’orario di venerdì 26 agosto

UK: 11pm (BST)

11pm (BST) Italia: 12pm (Saturday, CEST)

12pm (Saturday, CEST) East Coast US: 3pm (EDT)

3pm (EDT) West Coast US: 6pm (PDT)

Originariamente in programma per il 19 agosto, l’EEK3, una presentazione dedicata ad indie horro, adesso ricade nella settimana della Gamescom, e sarà quindi molto più in vista. Se vi piacciono i giochi horror un po’ strani, a bassa risoluzione quasi come quelli PS1, allora fa per voi.

Potete rivedere qui sotto l’evento dell’anno scorso per farvi un’idea:

Che piani hanno gli altri publisher per la Gamescom 2022?

Per il quinto anno consecutivo non ci sarà una presentazione PlayStation, e Sony è stato uno dei publiser preponderanti alla Gamescom durante le precedenti generazioni di console.

Nintendo, che aveva iniziato a essere più presente alla Gamescom nel periodo pre-pandemico, sarà anche grande assente. Ormai la casa di Kyoto sembra preferire gestire gli annunci da sé con eventi streaming fatti in casa e distribuiti nel corso dell’anno, e con un Direct dedicato a Splatoon 3 andato in scena recentemente, non aspettatevi altro.

With over 500 companies registered so far, #gamescom2022 is shaping up to be AMAZING! We can't wait to be back in person.



You can find our press release here: https://t.co/9f4D0ov2hA



Activision e Take-Two non ci saranno nemmeno, ma Ubisoft, Bandai Namco ed Embracer avranno un booth alla fiera.

L’hyper per la Gamescom com’era un tempo sembra quindi ormai una cosa del passato. Gli eventi unici con grandi annunci da parte di tutti i publisher e produttori di console sembrano ormai una cosa del passato, basti pensare alla fine che fatto l’E3. Quindi non fatevi grosse aspettative, anche se una o due annunci a sorpresa potrebbero sempre arrivare.