Gearbox: vi piacciono le camicie di Randy Pitchford? Ora sono all'asta (per una giusta causa)

Il CEO di Gearbox Randy Pitchford sta vendendo le sue camicie, "divertenti e uniche" per una buona causa. Gearbox ha condiviso le notizie dell'asta sul suo account Twitter ufficiale, con un collegamento a quasi 50 magliette personali di Pitchford, su cui è possibile fare offerte da ora fino al 9 settembre.

L'asta online elenca il valore approssimativo di ciascuna camicia a $ 400, ma è possibile offrire quello che volete poiché si tratta di un asta alla cieca, il che significa che nessuno può vedere le offerte dell'altro per determinare le proprie.

"I fan di Gearbox potrebbero aver notato le camicie bizzarre indossate dal nostro capo nel corso degli anni", si legge nel tweet dello studio che annuncia l'asta di beneficenza. "Ora queste camicie possono essere vostre! Randy mette all'asta dozzine di capi e tutti i proventi finanziano una borsa di studio per sviluppatori".

