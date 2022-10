God of War Ragnarok avrà la Photo Mode ma non al lancio

Sony Santa Monica ha confermato che God of War Ragnarok non avrà una modalità foto al lancio e che la funzione verrà invece aggiunta come parte di una patch.

Le esclusive PlayStation sono famose non solo per le opzioni di accessibilità, ma anche per le loro modalità foto, una feature diventata ormai una tendenza per i giochi PlayStation nell'ultima generazione. Tuttavia, sembra che questo titolo non riceverà subito la tanto amata funzione.

Su Twitter, Sony Santa Monica ha confermato che God of War Ragnarok non verrà lanciato con una modalità foto, rispondendo a una recente anteprima di un sito dove confermava la sua mancanza. Non bisogna disperarsi tuttavia, perché la funzionalità sarà aggiunta ad un certo punto in futuro, anche se non c'è ancora una data precisa.

Photo Mode will be coming to God of War Ragnarök after launch - we’ll share more details closer to when we plan to release it.



We can’t wait to see all of your captures once it’s live! https://t.co/IgSvlnzUbx — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2022

La modalità foto non è l'unica cosa che è stata aggiunta a God of War del 2018 dopo il lancio. Sony Santa Monica ha anche aggiornato il gioco dopo il lancio ed ha aggiunto il New Game Plus, qualcosa che finora non è stato discusso per Ragnarok.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: GameRant