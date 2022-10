God of War Ragnarok, i primi spoiler compaiono in rete

Gli spoiler di God of War Ragnarok hanno iniziato a trapelare online prima del lancio del gioco. L'imminente titolo di Sony Santa Monica è facilmente uno dei nuovi giochi più attesi dell'anno, con molti entusiasti di giocare all'ultima avventura di Kratos in arrivo il prossimo mese.

Mentre la maggior parte delle persone dovrà aspettare per giocare a God of War Ragnarok quando il gioco verrà effettivamente lanciato il 9 novembre, i membri della stampa e altri a cui sono stati forniti codici hanno avuto l'opportunità di giocare in anticipo. Le prime impressioni su God of War Ragnarok sono state ampiamente positive secondo le varie anteprime online, indicando che il nuovo gioco riceverà probabilmente un'accoglienza critica simile a quella dell'apprezzato God of War del 2018. Tuttavia, c'è stato un grosso problema che è derivato dai codici di pre-release.

Qualcuno con accesso anticipato a God of War Ragnarok ha condiviso screenshot del gioco su Twitter, apparentemente per caso. Questi screenshot hanno rivelato alcuni dettagli della trama di God of War Ragnarok che la maggior parte dei fan probabilmente vorranno scoprire da soli giocando effettivamente al gioco. Pertanto siete avvisati: state attenti a ciò che cercate su Internet per non rischiare di incappare negli spoiler e state lontani dai social per quanto vi è possibile.

God of War Ragnarok verrà lanciato il 9 novembre per PS4 e PS5. Se ancora non l'avete letto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.

Fonte: Kotaku