Google Stadia chiude ed i dipendenti sarebbero stati avvertiti minuti prima dell'annuncio ufficiale

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, Google Stadia chiuderà definitivamente il 18 gennaio 2023. Si tratta di una grossa tegola, non solo per chi ha dato fiducia a questo servizio, ma anche per i dipendenti i quali, secondo un report, avrebbero saputo della chiusura praticamente minuti prima dell'annuncio ufficiale.

Come condiviso da un utente Reddit, una mail ai dipendenti Stadia è stata inviata alle 7:00 di mattina orario locale. Phil Harrison nella mail ha invitato tutti i membri del team a partecipare ad una riunione delle 8:30. Nella mail si legge che questa riunione era prevista per "condividere aggiornamenti importanti riguardanti Google Stadia".

Secondo il report dalla riunione all'annuncio ufficiale è passato un lasso di tempo di 45 minuti. Non è una pratica isolata per Google, dato che la società aveva già fatto la stessa cosa quando ha chiuso gli studi interni legati ai videogiochi.

Per adesso non si sa ancora quale sarà il futuro dei dipendenti Stadia, se verranno reintegrati in altre mansioni o se saranno licenziati.

Fonte: 9to5 Google