Gotham Knights graficamente è peggio di un Arkham Knight vecchio 7 anni? Il confronto di Digital Foundry

Gotham Knights è ora in vendita su PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Questo action RPG con protagonisti Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood ci propone di vendicare la morte di Batman, ma i primi pareri descrivono come frustrante il gioco, con combattimenti poco sfruttati e attività ripetitive nel suo mondo aperto. Alcune delle critiche riguardano anche le sue prestazioni grafiche - limitate a 30 fps su console - ma anche che il livello di dettaglio sembra essere un passo indietro rispetto a Batman Arkham Knight del 2015.

Digital Foundry ha fatto la sua revisione tecnica di Gotham Knight, notando che a volte il titolo di ultima generazione di Warner Bros. Montréal è meno spettacolare di Batman Arkham di Rocksteady.

"Arkham Knight è molto denso, con strade strette ed edifici centenari, popolati da effetti di fumo e pioggia. Al contrario, Gotham Knights ha un'atmosfera molto più generica", citando come la tempesta nel gioco di Batman desse un senso di maggiore interattività. A Gotham Knights manca quella mano artistica: "non c'è attività industriale, il design della città è come quello di qualsiasi altra città aperta e mancano dettagli tipici dell'universo di Batman", come lo zeppelin che sorvola Gotham o una luna esageratamente grande. Ci sono molti altri dettagli a confronto, come l'animazione del mare, dove il vecchio gioco ha un aspetto migliore.

Gotham Knights getting bodied a week before release 😭 pic.twitter.com/IYD0QOSl4a — Khamar Sinclair (@KhamarSinclair) October 15, 2022

Digital Foundry non è l'unica testata giornalistica che mette a confronto i due giochi: ci sono diversi fan che dicono lo stesso sul nuovo gioco che, a quanto pare, ha meno personalità di Arkham Knight.

Fonte: Dexerto