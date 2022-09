Il Signore degli Anelli MMO di Amazon cancellato? Ecco perché

Amazon ha lavorato per parecchio tempo su un MMO dedicato a Il Signore degli Anelli, salvo poi cancellare tutto il progetto senza però dare una motivazione concreta. Ora però il presidente di Amazon Games Christoph Hartmann in un'intervista ha spiegato perché.

"Avevamo un accordo con una società con sede a Hong Kong, Leyou; penso che sarebbe stato fantastico lavorare con loro. Ma in seguito sono stati venduti a Tencent ed è diventato molto complicato", ha detto Hartmann. Il titolare della licenza, Middle-earth Enterprises, nella clausola contrattuale avrebbe potuto terminare l'accordo sui diritti se uno dei suoi partner fosse stato acquisito. Pertanto, quando Tencent acquistò Leyou, il titolare della licenza fermò tutto.

"Forse avremmo potuto collaborare con Tencent per fare qualcosa, ma penso che siamo troppo grandi come azienda per trasformarci davvero in partner che fanno insieme una proprietà in cui loro possiedono la licenza e noi sviluppiamo il gioco", ha dichiarato Hartmann. "Così abbiamo deciso che era meglio non lavorare insieme. Poi abbiamo cercato di venirne a capo con entrambe le società, ma penso che il tutto si sia trascinato troppo a lungo".

Sempre durante un'intervista Hartmann ha dichiarato che in futuro vede all'orizzonte un consolidamento del settore ancora maggiore.

Fonte: Gamespot