PlayStation, Xbox ed Embracer sempre più acquisizioni? Per il boss di Amazon Games è inevitabile

Christoph Hartmann, boss di Amazon Games, ha espresso la sua opinione sul consolidamento dell'industria dei videogiochi e ritiene che nei prossimi anni assisteremo a un numero sempre maggiore di acquisizioni e fusioni.

Le fusioni e le acquisizioni nell'industria dei videogiochi stanno già vivendo un anno di grande successo, con Take-Two che ha acquisito Zynga per 12,7 miliardi di dollari e Microsoft che ha proposto di acquisire Activision Blizzard per oltre 70 miliardi di dollari. Secondo Hartmann, questa tendenza potrebbe continuare. Guardando più lontano, Hartmann ritiene che il consolidamento aumenterà ulteriormente, fino al punto in cui rimarranno in piedi solo poche preziose aziende nel settore dei videogiochi.

"Nel lungo periodo, saremo tutti morti. Ogni azienda, finché lo Stato non interferirà, finirà per essere un monopolio in qualche modo", ha detto. "Non sto dicendo che [noi di Amazon] stiamo puntando a questo. Quello che voglio dire è che ci sono sempre meno operatori. Faccio questo lavoro da 25 anni, e la quantità di aziende di videogiochi che ho visto da allora a oggi... ora Activision viene venduta. Chi è rimasto? Take-Two ed EA".

A questo proposito, recentemente si è diffusa una voce secondo cui Amazon potrebbe fare un'offerta per acquisire Electronic Arts. Tuttavia, non si è ancora concretizzato nulla.

Hartmann è stato coinvolto in un'operazione collegata a EA. Amazon Games ha recentemente aperto un nuovo ufficio a Montreal, diretto da veterani di Rainbow Six di Ubisoft. Come racconta Hartmann, il team di Rainbow Six Siege stava per firmare con Electronic Arts prima che Hartmann venisse a conoscenza di un accordo imminente e li convincesse a passare ad Amazon.

"EA stava per ingaggiarli. Hanno chiamato EA e hanno detto: 'Andremo avanti con Christoph perché sembra che lui si occupi di giochi'", ha detto Hartmann.

Per quanto riguarda altri progetti futuri di Amazon Games, Hartmann ha dichiarato di preferire sempre la costruzione organica dei team e la creazione di nuove IP di cui è interamente proprietario. Ci vuole più tempo - e Hartmann non sta chiudendo la porta a potenziali acquisizioni in futuro - ma la crescita organica è più attraente per il dirigente.

"Secondo la mia esperienza, quando si acquista un'azienda di videogiochi, la metà di esse non funziona. Sembra un lavoro troppo impegnativo. Tanto vale partire da zero", ha detto.

Fonte: Gamespot.