Microsoft e l'acquisizione di Activision Blizzard: Il CEO Satya Nadella è fiducioso dell'approvazione

Il CEO di Microsoft Satya Nadella, parlando con Bloomberg, ha discusso dell'acquisizione di Activision Blizzard e si è detto "molto fiducioso" che l'accordo sarà approvato anche se l'Autorità per la concorrenza e i mercati nel Regno Unito svolgerà un'indagine più approfondita sull'accordo.

"Ovviamente, qualsiasi acquisizione di queste dimensioni sarà esaminata, ma siamo molto, molto fiduciosi che ne usciremo", ha detto Nadella che in seguito ha aggiunto che Microsoft è il quarto o quinto più grande concorrente nel settore dei videogiochi e Sony è il più grande. "Quindi, se si tratta di concorrenza, lasciateci fare concorrenza", ha detto.

Il CEO di Microsoft ritiene che Microsoft sarà in grado di far fronte a un'economia più debole e all'aumento dell'inflazione e, allo stesso tempo, aiutare i propri clienti a resistere. "I vincoli sono reali: l'inflazione è decisamente intorno a noi", ha affermato. "Torno sempre al punto che in un tempo incerto, in un tempo inflazionistico, il software è la forza di deflazione".

Microsoft CEO Nadella says the company is confident it can get the Activision deal approved as rival Sony has also expanded. "If this is about competition, let us have competition" https://t.co/kytYnu74ac