EA in vendita? Apple, Disney e Amazon al centro delle trattative in un grosso report!

L'acquisizione degli studi di videogiochi è diventata una delle strategie più comuni in questa nuova generazione di console. Grandi aziende come PlayStation e Xbox non hanno esitato ad aprire i loro portafogli per incorporare nei loro ranghi studi di sviluppo come Bungie o Activision Blizzard.

Ora sembra che Electronic Arts, uno dei più grandi editori del settore con saghe come Mass Effect, Battlefield o Need for Speed, potrebbe essere in trattative con Disney, Amazon e Apple per l'acquisizione. Il report mette in evidenza che i manager di EA sarebbero interessati a vendere l'azienda alle tre grandi società citate, con le quali hanno già intrattenuto dei colloqui, o a chiunque altro sia interessato e con cui si può raggiungere un accordo.

Non solo, ma a quanto pare, EA stava per chiudere un accordo con NBC Universal e, sebbene alla fine questa società abbia fatto marcia indietro perché non ha raggiunto un accordo sul prezzo, mostra che l'editore sarebbe interessato ad essere acquistato per una cifra ragionevole.

Agli inizi di maggio anche Ubisoft aveva parlato delle voci su una sua potenziale acquisizione: la società ha tutto quello che serve per rimanere idipendente, ma valuterà comunque se dovessero esserci delle proposte.

