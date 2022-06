Amazon Prime Day regalerà 30 giochi, incluso Mass Effect Legendary Edition

I membri di Amazon Prime potranno richiedere oltre 30 giochi gratuiti come parte della promozione Prime Day di quest'anno, tra cui Mass Effect Legendary Edition, la raccolta del 2021 di remaster della trilogia originale di Mass Effect e il recente gioco di corse Codemasters Grid Legends.

Il Prime Day avrà luogo dal 12 al 13 luglio. Secondo Amazon, mentre la promozione è in corso, gli abbonati Prime potranno scaricare gratuitamente oltre 30 giochi per PC tramite il servizio Prime Gaming. Altri titoli in primo piano sono Need for Speed Heat del 2019 e un trio di giochi classici di Star Wars: Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast e Star Wars: Republic Commando.

Nel periodo che precede il grande giorno, oltre 25 giochi indie saranno messi a disposizione gratuitamente per i membri Prime a partire dal 21 giugno. Tra gli elementi di spicco di questa selezione figurano diversi classici arcade SNK (Fatal Fury Special, Metal Slug 2, Samurai Shodown 2 e un paio di King of Fighters ), il platform cult Giana Sisters: Twisted Dreams e l'avventura puzzle che manipola i colori Hue.

Ricordiamo che se volete accaparrarvi questi giochi a titolo gratuito dovrete essere membri di Amazon Prime.