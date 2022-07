Mass Effect incontra la serie di animazione Arcane nell'opening creata da un fan

Uno dei grandi franchise di fantascienza spaziale nella storia dei videogiochi, Mass Effect, tornerà tra qualche anno con un nuovo capitolo.

La saga di BioWare è in trattativa anche per diventare una serie televisiva targata Prime Video e ora, in tal senso, un fan ha creato un'opening per Mass Effect in stile Arcane, la brillante serie animata di Netflix basata sull'universo di League of Legends.

Il video, condiviso dall'account YouTube di ZeoNyph, non è né più né meno che la perfetta replica dell'opening di Arcane: League of Legends di Netflix, mantenendo sia il brano Enemy di Imagine Dragons che l'estetica dei personaggi principali. Tuttavia, questa volta non si tratta di Jinx, Vi, Caitlyn e compagnia, ma i protagonisti sono Shepard, Tali, Liara, Garrus o Legion, tra gli altri. Una ricreazione misurata al millimetro e che rende completa giustizia a Mass Effect.

Per ora è solo opera di un fan, ma dopo qualche anno alla deriva sembra che il franchise di Mass Effect sia in piena rinascita, con i due progetti sopra citati e il lancio lo scorso anno della Legendary Edition, che ha riportato l'originale trilogia con grafica migliorata su console next-gen.

Fonte: Eurogamer