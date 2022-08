Amazon Prime Gaming offre nuovi titoli a settembre tra cui un gioco che ci porta nell'Antico Egitto

Amazon Prime Gaming offrirà alcuni grandi titoli a settembre, tra cui Assassin's Creed, Il Signore degli Anelli e Football Manager.

Il mese prossimo, Amazon ha confermato che i giochi che regalerà agli abbonati Prime Gaming includeranno Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022 e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor GOTY. Come sappiamo, Assassin's Creed Origins ha segnato l'inizio del nuovo approccio di Ubisoft alle sue serie stealth, con una maggiore enfasi su idee più incentrate sui giochi di ruolo. Seguito da Odyssey e Valhalla, Origins è un ottimo punto di partenza, incentrato sul protagonista Bayek, un uomo a capo di un fiorente ordine di Assassini.

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor, ambientato tra gli eventi de Lo Hobbit e La Compagnia dell'Anello, vi vede tentare di contrastare la crescente influenza di Sauron nei panni di Talion, salvato dalla morte dall'elfo burbero Celebrimbor, che concede al suo nuovo partner un mucchio di poteri spettrali. L'edizione Game of the Year in offerta aggiunge tre nuovi sostanziali archi di missione al titolo, per una maggiore immersione nel gioco.

Poi troviamo anche Football Manager 2022: lo sviluppatore Sports Interactive ha affinato i suoi giochi per molti, molti anni e l'uscita del nuovo capitolo quest'anno è stata accolta benissimo. Oltre a questi tre, Prime Gaming offre altri cinque titoli; The Dig, Defend the Rook, We The Revolution, Castle on the Coast e Word of the Law: Death Mask Collector's Edition.

Fonte: ComicBook