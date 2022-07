Ubisoft e ora Tencent: l'ex director di Assassin's Creed Ashraf Ismail assunto dal colosso cinese

Ashraf Ismail, ex direttore creativo di Ubisoft Montreal che ha lasciato la società in seguito ad accuse di molestie sessuali, ha trascorso l'ultimo anno lavorando presso Tencent. Come riportato da Axios, Ismail è stato assunto nel 2021 per aiutare a guidare lo sviluppo di un nuovo gioco del colosso tecnologico cinese.

Ismail è stato direttore creativo di diversi titoli di Assassin's Creed, tra cui Assassin's Creed Origins del 2018 e Valhalla del 2020. Nel 2020 è stato accusato di molestie, in particolare attraverso presunti casi di comportamento inappropriato sia nei confronti dei dipendenti Ubisoft che dei fan di Assassin's Creed significativamente più giovani di lui. Il suo nome era uno dei tanti emersi nelle segnalazioni di condotta inappropriata in Ubisoft.

A seguito delle accuse, Ismail ha preso un "congedo" da Ubisoft prima del lancio di Valhalla nel 2020. Ismail ha annunciato sul suo account Twitter ora cancellato che se ne sarebbe andato per "affrontare correttamente i problemi personali della mia vita. Le vite della mia famiglia e i miei sono in frantumi. Sono profondamente dispiaciuto per tutti coloro che sono stati feriti in questo".

In Tencent, si dice che serva come direttore creativo e consigliere con il suo studio TiMi, e si dice che sia stato coinvolto nello studio sin dalla sua apertura. TiMi è composto da diversi ex dipendenti di Ubisoft Montreal, molti dei quali si dice abbiano lavorato con Ismail.

Un rappresentante di TiMi ha detto ad Axios che Ismail "si è comportato in modo professionale e ha costantemente mostrato il desiderio di imparare e crescere sia come membro del team che come persona. Ci sforziamo di fornire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti e continueremo a farlo fallo mentre il nostro team cresce e si espande".

Fonte: Axios