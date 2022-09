Assassin's Creed Origins giocato in diretta alle 15!

E' un nuovo giorno e anche questo pomeriggio Eurogamer Italia vi delizierà con una diretta. Questo pomeriggio presenteremo una nuova run ad Assassin's Creed Origins, il primo titolo della storica saga di Ubisoft che ha stravolto il genere.

Questa diretta capita a fagiolo perché, come vi avevamo riportato ieri, i leak su Assassin's Creed Mirage hanno portato Ubisoft a confermare l'esistenza del nuovo gioco. Tutti i dettagli verranno condivisi durante l'evento Ubisoft Forward che si terrà il 10 settembre.

Quale modo migliore di ripercorrere la storia della saga se non con una bella diretta? Alle 15 il nostro Marcello Ribuffo sarà online per mostrarvi il mondo di Assassin's Creed Origins e parlare un po' dell'evoluzione del franchise.

Come sempre potete seguire la nostra diretta in due modi: sul canale Twitch di Eurogamer Italia, o come potete vedere qui sopra. Non mancate!