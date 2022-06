Anger Foot nel suo trailer gameplay è un folle e adrenalinico FPS targato Devolver Digital

Con la follia che la contraddistingue, Devolver Digital ha mostrato da vicino Anger Foot con un video gameplay estremamente adrenalinico.

Tra calci in faccia, esplosioni e una marea di armi da fuoco, Anger Foot è un pazzesco caos di porte da sfondare e chiappe da prendere a calci. Fatevi largo a pedate nella surreale e nervosissima Shit City e lasciate il segno dei vostri scarponi sul grugno di gangster e spietati criminali.

Scatenate i piedi più letali del mondo contro un variopinto cast di nemici antropomorfi.

Il gioco per il momento è confermato solo per PC e su Steam c'è già una demo da non perdere. L'uscita? Un generico 2023.